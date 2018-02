O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais condenou a SKY Brasil a indenizar um cliente em R$ 3 mil por danos morais. Em julho de 2007 o consumidor solicitou o cancelamento do serviço. Mesmo assim, as mensalidades continuaram sendo debitadas em sua conta corrente e só foram interrompidas em julho de 2008.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.