A Bancorbrás – Hotéis, Lazer e Turismo Ltda foi condenada a devolver o valor de R$ 560,40, correspondente ao contrato celebrado com um consumidor que não usufruiu as férias em hotel conveniado por ser considerado inadimplente pela empresa. A decisão é do juiz do 1º Juizado Especial Cível de Brasília e cabe recurso.

