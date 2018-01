A Telemar terá que pagar R$ 7 mil em indenização a uma ótica por cortar ilegalmente, durante 33 dias, linha telefônica comercial da empresa. A ótica alegou que sofreu prejuízos com o corte da linha telefônica utilizada diariamente para contactar clientes e fornecedores. A decisão é do Tribunal de Justiça do Ceará.

