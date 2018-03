Operadora de saúde é condenada a indenizar cliente por oferecer produto incompatível

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) manteve sentença que condenou a Unimed de Fortaleza – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda a pagar indenização, por danos morais, no valor de R$ 7 mil a uma paciente que sofreu enfarte no miocárdio e precisava de um stent farmacológico, mas o produto ofertado pela Unimed não atendia às necessidades dela. Para o relator, a Unimed ofendeu os dispositivos dos artigos 6º, IV, 39 e 51, parágrafos I e II do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.