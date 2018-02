Operações de leasing não serão tributadas com IOF até o final do ano

LEONENCIO NOSSA – AGÊNCIA ESTADO

BRASÍLIA – As operações de leasing não serão tributadas com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) até o final do ano. Essa é a garantia que foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde de hoje, 27 de agosto, a um grupo de empresários do setor automobilístico.

O leasing hoje é uma das principais modalidades de financiamento de veículos no Brasil.

Após a audiência, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider, disse que o setor conseguiu do governo a garantia de que, neste ano, não será aplicada cobrança de IOF nas operações de leasing e nem outras mudanças que

elevem a carga tributária do setor.

“Esse não é um bom momento (para aumento da carga tributária) e qualquer mudança nas alíquotas joga contra os investimentos”, disse Schneider.

O executivo relatou que no encontro com o presidente os empresários informaram que vão investir US$ 23 bilhões até 2011. Ele ressaltou, porém, que o crescimento da indústria automobilística neste mês de agosto deverá ficar em torno de 10%, índice menor que os 33% registrados em julho. “Não é crise do setor. É uma acomodação normal”, afirmou.