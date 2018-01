Operação Verão no Litoral multa 46 estabelecimentos

Durante a Operação Verão no Litoral Sul, os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) aplicaram 46 (25,84%) autos de infração aos estabelecimentos entre as 178 lojas visitadas. A operação foi realizada entre 23 e 27 de janeiro nas cidades de Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente.

Foram verificados produtos que só podem ser comercializados com o selo do Inmetro (brinquedos), o Selo de Eficiência Energética (eletrodomésticos) e têxteis. Mais de 150 mil produtos têxteis (camisetas, biquínis, bermudas, vestidos, entre outros) foram examinados e 1.208 estavam irregulares, razão pela qual foram aplicados 37 autos de infrações e 2 produtos foram recolhidos para análise em laboratório. Entre os 60.762 brinquedos vistoriados, 132 foram interditados por irregularidades.