Operação Páscoa: 35% dos estabelecimentos são autuados

O Procon–SP autuou 21 dos 59 estabelecimentos visitados na operação Páscoa, realizada na cidade de São Paulo entre 18 e 24 de março. Ao todo, foram constatadas 42 irregularidades (o mesmo estabelecimento pode ter apresentado mais de uma situação irregular).

As principais, em ordem de ocorrência, foram: produtos sem informação sobre conter ou não glúten, produtos sem informação de seus ingredientes, origem fabricante e tabela nutricional, ovos contendo brinquedo sem informação da faixa etária abrangida e produtos sem informação de preços.

Os fornecedores irão responder processo administrativo, assegurada ampla defesa, podendo ao final deste ser multados, com base no artigo 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).