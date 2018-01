Onde vão parar os milhares de celulares usados

Texto de Eleni Trindade

Celular com câmera, que toca música e envia e-mail, etc. Tantas são as propagandas sobre as inovações tecnológicas que muitas pessoas fazem questão de ter sempre o modelo mais moderno disponível. Os brasileiros trocam de aparelho, em média, a cada 19 meses, segundo uma pesquisa feita pela Motorola em 2005. Os aparelhos usados costumam ser vendidos ou doados a amigos e familiares, mas e se não tiverem mais uso? Poderão ser jogados no lixo como se fossem uma casca de banana?