Texto de Maíra Teixeira

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) diz que o fornecedor tem 30 dias para consertar produtos com defeito. Passado esse prazo e se não houver solução para o problema, o consumidor pode exigir “a substituição do produto por outro da mesma espécie, a devolução do dinheiro corrigido monetariamente ou um desconto proporcional ao defeito não solucionado.”