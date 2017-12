Texto de Eleni Trindade

O ato de consumir está presente no dia-a-dia de todas as pessoas e é um direito do cidadão. Mas no ritmo em que a sociedade vem consumindo atualmente, ela está colocando em risco a própria sobrevivência. Somente com mudanças de hábitos e de atitudes dos consumidores no seu dia-a-dia essa situação pode ser revertida.