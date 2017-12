O consumidor avisa: não pise no meu calo!

Coluna de Josué Rios, publicada em 13/3/2007

Em todos os países capitalistas e industrializados do mundo surgiram movimentos em defesa dos consumidores. Por quê? Porque com o surgimento da sociedade de consumo de massa (incremento da produção em larga escala e da publicidade comercial), as grandes empresas só pensaram em produzir, vender e lucrar cada vez mais, sem se preocuparem com os danos causados aos consumidores, o que fez com que estes, cansados do desrespeito, passassem a se organizar e a combater a exploração dos tubarões.