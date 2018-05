Número do CPF vai sair na hora a partir de agosto

A Receita Federal publicou no Diário Oficial a Instrução Normativa 1.024 com as regras para que o contribuinte obtenha na hora o número do CPF. Hoje, o processo, se não houver pendências, leva em média sete dias úteis. O novo sistema, previsto para entrar em operação em agosto, eliminará a emissão de cartões de plástico com o número do.

Atualmente, os bancos que prestam o serviço de atendimento para o CPF não trabalham com base de dados online para a pronta emissão do documento. Esse processo de integração está em andamento e, no caso do Banco do Brasil, já foi homologado. Os outros emissores, Caixa Econômica Federal e Correios, ainda estão trabalhando com a Receita na integração de sistemas. O custo para o contribuinte obter o CPF seguirá em R$ 5,50.