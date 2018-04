Novo serviço do JT traz taxas de juros dos bancos

O Jornal da Tarde começou a publicar esta semana, na página 2B, uma lista com as taxas de juros dos principais bancos que atuam no sistema financeiro brasileiro.

Ontem, dia 23 de março, foi a vez dos juros de operações de crédito para pessoas físicas. Hoje, 24 de março, a relação destaca as taxas cobrados da pessoa jurídica. As informações são do Banco Central.

Para quem quiser acessar a lista completa das instituições e taxas de juros, o site do BC é www.bcb.gov.br. É só clicar no ícone ‘Taxas de juros de operações de crédito’ e procurar a modalidade de interesse.