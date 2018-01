Coluna de Josué Rios, publicada em 4/7/2006

No começo do mês comento as boas decisões para o consumidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferidas no mês anterior. E não tivemos novidades no site da Corte em junho.

Em compensação, o mês se encerra com um fato político relevante para a causa consumerista. Qual? A escolha para o STJ de um novo ministro, Antonio Herman Benjamin.