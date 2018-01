Novo lançamento: avião sem porta

Coluna de Josué Rios, publicada em 15/8

Além da humilhação imposta à sociedade pelo crime organizado, não me sai da cabeça a porta do avião da TAM passeando pelos ares.

Imagine, leitor, o desespero de quem se encontrava em um avião sem porta, a 2 mil metros de altura. “Muita gente chorava, outros rezavam, foi um pânico total”, assim resumiu a tragédia, à edição do Estadão de 10/8, um dos passageiros do velho pássaro de prata, que parecia agonizar nos céus na tarde da última quarta-feira, embora a TAM afirme que a manutenção do avião estava “rigorosamente em dia”.