Novo extrato do Imposto de Renda traz pendências com a Receita

Um novo serviço da Receita Federal vai facilitar que o próprio contribuinte faça a regularização de pendências na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física pela internet .

Para isso , a Receita criou um novo extrato detalhado das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física ( IRPF ) , que mostra o tipo de pendência que o cidadão tem e precisa regularizar , além de orienta r sobre os procedimentos a serem adota dos para resolver o problema. Além disso, muda também o sistema de devolução de IR.

"A nova ferramenta vai dar grande transparência e ma

is informações sobre as pendências. Antes, havia um extrato muito simplificado. A medida facilita ao contribuinte resolver pendências “ , disse a coordenadora de Atendimento da Receita, Maria Helena Cardozo.

A Receita estima que o índice de regularização de problemas, que no ano passado foi de cerca de 50% d o 1 milhão de contribuintes com pendências, suba para cerca de 70% em 2009 .

A expectativa para este ano é que 1 milhão de declarações fiquem retidas na malha fina , o que corresponde a 4% das 25,5 milhões entregues.

Além d e verifica r pendências, o extrato permitirá ao contribuínte acompanhar , no caso de qu em tem imposto a pagar , o andamento do pagamento do imposto devido, habilitar ou desabilitar a opção de débito automático de quo tas e alterar o a quantidade de quotas em que deseja parcelar o débito , além de parcelar débitos em atraso existentes com a Receita.

Para o contribuinte que tem imposto pago a mais e deve receber da Receita a restituição, o novo portal vai permitir a identifica ção de problemas no depósito da restituiçã o.

O novo extrato poderá ser acessado na página da Receita na internet por meio do código de acesso ou certificação digital. O código de acesso é a maneira mais simples e é obtido no próprio site , fornecendo-se as seguintes informações: CPF, data de nascimento e os dois últimos recibos de entrega de declaração de 2008 e 2009