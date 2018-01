Novas orientações sobre o Power Diet

Texto de Maíra Teixeira

Desde que publicou a primeira reportagem sobre o Power Diet, em abril, o Blog Advogado de Defesa tem sido procurado por centenas de internautas que procuram respostas e orientações de como devolver um produto que não compraram. De acordo com as reclamações, comentários postados nas matérias dos dias 25/4 (Fuja de sites que surgem na tela) e 12/5 (Não pedi Power Diet, posso cancelar), as pessoas reclamam de receber sem solicitar o produto, um DVD com um programa de educação alimentar aliado a exercícios para emagrecer.