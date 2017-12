Texto de Eleni Trindade

A nota fiscal caracteriza a relação de consumo e garante o direito do

consumidor de ser atendido em caso de problemas com um produto ou serviço.

Segundo Maíra Feltrin, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do

Consumidor (Idec), o documento deve ser pedido pelo consumidor caso o

fornecedor não o forneça espontaneamente. “A emissão é obrigatória. A data

marca o início da garantia dada pelo fabricante”, explica.