O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o Banco do Brasil a indenizar estudante que recebeu no caixa eletrônico nota falsa de R$ 50. A consumidora receberá R$ 50 por danos materiais, e mais R$ 2 mil por danos morais, por ter sido tratada com negligência ao tentar argumentar com a empresa sobre o problema.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.