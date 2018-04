Nossa Caixa reduz tarifas de 30 serviços

A Nossa Caixa baixou as tarifas de 30 serviços. A medida atende à exigência de adequação das taxas da instituição às do Banco do Brasil, que assumiu o controle do banco paulista em novembro. Só as tarifas que já eram mais baixas não precisam se ajustar.

As reduções chegaram a 51,6%, caso dos extratos nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, que caíram de R$ 3 para R$ 1,45. Saques no Banco 24 Horas, que custavam R$ 2,50, agora custam R$ 1,40. A confecção de cadastro passou de R$ 40 para R$ 30.