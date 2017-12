Nome sujo limita crédito e empréstimo

Texto de Andréia Fernandes

Tomar dinheiro emprestado ou comprar a prazo deixaram de ser processos

burocráticos há muito tempo. Hoje em dia, além de bancos, administradoras de

cartões e outras instituições financeiras, é possível aderir ao crédito

rápido e fácil em redes de supermercados e lojas de departamento. Tudo sem

necessidade de assinar nota promissória ou outro documento que garanta a

quitação do empréstimo. Basta que seu nome esteja “limpo” na praça, ou seja:

que você não faça parte dos temidos cadastros de proteção ao crédito por

causa de alguma dívida vencida. “Ter o nome inscrito num desses bancos de

dados priva o consumidor não apenas de fazer uma compra financiada, mas

também de firmar contratos com prestadores de serviço e até de arrumar

emprego”, afirma Luís Fernando Scalzilli, advogado e presidente da

Associação de Direitos Financeiros do Consumidor (Pró Consumer).