Nome sujo indevidamente rende indenização

A TIM foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais, pois a operadora inscreveu uma empresa no Serasa indevidamente. O relator do processo, Francisco Barbosa Filho, justificou a medida do Tribunal de Justiça do Ceará afirmando que falhas acontecem, mas as operadoras devem “deve disponibilizar todos os meios hábeis a promover a segurança aos usuários, para que estes não possam sejam prejudicados.” Além da indenização, a operadora irá pagar multa de R$ 500 por dia se descumprir a determinação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.