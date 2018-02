A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) condenou a empresa de TV por assinatura Cable Bahia a indenizar um consumidor em R$ 5 mil. A empresa colocou, de forma indevida, o nome do cliente em cadastro de inadimplentes, mas ele jamais teve qualquer relação comercial com a empresa.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.