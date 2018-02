O Tribunal de Justiça do Ceará condenou o Itaucard a indenizar em R$ 5 mil um consumidor que teve o nome incluído no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e no Serasa. O cliente só descobriu isso ao tentar fazer compras em uma loja. Na ocasião, ele foi informado que seu nome constava dos cadastros de devedores.

