Para não ter o nome incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos

(CCF) do Banco Central, o consumidor deve ficar atento para que seu cheque

não seja devolvido duas vezes por insuficiência de fundos (alínea 12), não

emita cheque de conta encerrada (alínea 13), e não apresente mais de três

cheques sem fundos da mesma conta de depósito no mesmo dia – prática espúria

(alínea 14).

