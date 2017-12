Nome não se empresta

Texto de Maíra Teixeira

Um dia, um amigo faz a proposta: “Preciso comprar um carro, mas o meu nome está sujo. Você pode comprar no seu nome e eu pago?”É fácil prever que essa história não vai acabar bem. Prova disso é o levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo, órgão que abriga a Central de Serviço de Proteção ao Crédito (conhecido como SPC). Realizada em setembro, a pesquisa revela que a segunda razão de inadimplência no Estado é o “empréstimo” do nome para terceiros; ficando atrás apenas do desemprego.