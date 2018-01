A 1ª Turma Recursal do Fórum Professor Dolor Barreira, do Tribunal de Justiça do Ceará, determinou que a empresa Telemar Norte Leste S/A pague indenização no valor de R$ 3.983,65 a um cliente que teve o nome incluído, indevidamente, no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

