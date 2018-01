Nome incluído indevidamente no SPC rende indenização A Telemar foi condenada a indenizar em R$ 6 mil uma consumidora cearense que teve o nome incluído indevidamente em órgãos de proteção ao crédito. O motivo seria um suposto débito com a Telemar, referente a uma conta telefônica oriunda de Minas Gerais. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Ceará