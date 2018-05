O desembargador Fábio Dutra, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) condenou a rede de lojas Casas Bahia ao pagamento de indenização de R$ 3 mil a um cliente por danos morais. A empresa havia incluído indevidamente o nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito.