Nissan e BMW anunciam novos recalls

Caroina Marcelino

O primeiro trimestre de 2012 mal terminou e a Nissan do Brasil já anunciou o segundo recall do veículo Frontier. O motivo é o chicote de ajuste elétrico do banco do motorista, que precisa ser substituído. Em fevereiro, 35.280 unidades foram convocadas para inspeção do torque do parafuso da junta da coluna de direção e também dos parafusos da trava do capô.

Além do Frontier, a fabricante anunciou problemas no modelo Pathfinder. Motoristas que possuem estes modelos, fabricados na Espanha entre 2005 e 2009, devem procurar uma concessionária autorizada.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), o reparo ou a substituição do produto é de responsabilidade do fornecedor, sem qualquer ônus para o consumidor. De acordo com o fabricante, a falha no chicote pode não funcionar ou então pode ser acionado de forma involuntária.

O recall atinge 783 veículos, com numeração de chassis, não sequencial, entre os números de VSKCVND40U0119404 a VSKCVND4070144648, para veículos Frontier, e de VSKJVWR5160033514 a VSKJVWR5190338686 para os veículos Pathfinder.

Outra grande montadora que anunciou recall foi a BMW. Mais de 1,8 mil veículos foram convocados para verificar a fixação do conector do cabo da bateria no assoalho de veículos da Série 5, Série 5 Security e Série 6, fabricados de março de 2003 a julho de 2010. Nesses carros, existe possibilidade de má fixação do conector do cabo da bateria, o que pode ocasionar falha no fornecimento de energia.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), “o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), vinculado a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, está acompanhando os casos de recall de ambas as fabricantes.

O consumidor que tiver alguma dúvida em relação às campanhas, pode entrar em contato com a Nissan pelo número 0800 011 1090 ou pelo site www.nissan.com.br. Já a BMW oferece um canal de atendimento ao cliente pelo site www.bmw.com.br.

A Nissan do Brasil e a BMW informaram que nenhum acidente foi registrado até o momento por causa dessas falhas.