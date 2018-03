A Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou a Net Sul a manter o fornecimento de interatividade, sem qualquer ônus ou imposição de encargo mensal. A empresa havia retirado serviço de interatividade em decorrência de mudança da cliente para um plano mais econômico.

