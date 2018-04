A NET Rio terá que pagar R$ 3 mil de indenização por danos morais a um ex-cliente por cobrança indevida. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio. O consumidor solicitou cancelamento dos serviços de ‘NET Combo’. No entanto, a empresa, além de cobrar uma multa de R$ 150, efetuou débito indevido na conta do cliente.