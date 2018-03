Uma consumidora diagnosticada com câncer conseguiu garantir na Justiça (do Distrito Federal) todo o tratamento médico necessário para manutenção da sua saúde e vai receber ainda indenização por danos morais provocados pelo plano de saúde. O BB Seguro Saúde havia negado a cobertura por não estar no rol da ANS.

