Não viajou? Veja o que fazer

Texto de Eleni Trindade

Quem compra passagem aérea promocional, ou seja, com descontos, nas várias classes de tarifas disponíveis nos vôos, já sabe que se mudar a data de embarque está sujeito a multa para a remarcação. O que poucas pessoas sabem é que algumas companhias aéreas oferecem a possibilidade de devolver em dinheiro ou em crédito caso a passagem tenha valor menor na data em que for utilizar a passagem. Ou, ainda, cobrar a diferença se o valor for maior. Por isso, é importante buscar informações durante a compra do bilhete para desfrutar com vantagem dos descontos que as companhias promovem.