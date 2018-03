Não recebeu o boleto? Ligue já!

Os consumidores que têm contas a vencer nos próximos dias ou não receberam boletos que deveriam ser pagos ao longo de julho devem entrar em contato com as empresas o quanto antes, por telefone ou internet e verificar a melhor forma de quitar as pendências.

De acordo com a Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP), é tarefa do consumidor comunicar a empresa credora do não recebimento do boleto, carnê ou qualquer documento para pagamento da dívida.

Empresas como Eletropaulo e Telefônica permitem a impressão da 2ª via das contas em seus sites na internet. Os endereços são www.eletropaulo.com.br e www.telefonica.com.br.

Pais que têm filhos em escolas de educação infantil ou de nível fundamental e ainda não têm o documento em mãos devem entrar em contato com o estabelecimento, por telefone, para verificar a maneira de fazer o pagamento.

A recomendação é de José Augusto Lourenço, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, que representa o segmento. Segundo ele, conforme o estabelecimento, o pagamento pode ser efetuado por depósito bancário. “Orientamos as escolas a poupar o máximo de trabalho às famílias, mas, quanto a suspender multas ou juros, não há recomendação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semeesp) recomenda o mesmo aos universitários e lembra que algumas escolas permitem a impressão de 2ª via pela internet.

COMO PROCEDER

CONTAS DE CONSUMO

Segundo o Procon, cabe ao

consumidor avisar o não recebimento de boleto e solicitar a segunda via

ESCOLAS PARTICULARES

O consumidor deve telefonar ao estabelecimento de ensino e se informar sobre a melhor forma de efetuar o pagamento