Não perca a chance de recuperar as perdas do Plano Verão

RODRIGO GALLO – JORNAL DA TARDE

Além dos prejuízos causados pelo Plano Bresser, também é possível solicitar as correções referentes ao Plano Verão

Podem pedir a correção os titulares de cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989

Esses extratos devem ser pedidos diretamente no banco onde a poupança estava aberta ou, se for o caso, no novo controlador da carteira de clientes