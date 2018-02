Na hora de contratar plano de saúde, pesquise muito e tire as dúvidas

Pesquisar preços e tipos de cobertura ao contratar um plano de saúde é fundamental, de acordo com o Procon-SP. Se surgirem dúvidas, procure um órgão de defesa do consumidor para se orientar.

É fundamental ler o contrato com atenção e verificar o início da vigência do plano, os períodos de carência para consultar, exames, internações e outros procedimentos, faixas etárias e percentuais de reajuste, condições para rescisão de contrato, quais os procedimentos médicos cobertos e excluídos e área de abrangência do atendimento do plano, cobertura para doença ou lesão preexistente, entre outros.

Todo material publicitário fornecido pela empresa deve ser guardado porque faz parte do contrato e deve ser cumprido.

As empresas podem cancelar o contrato em caso de fraude comprovada ou quando houver atraso na mensalidade superior a 60 dias consecutivos ou não nos últimos 12 meses do contrato desde que o consumidor seja avisado adequadamente.