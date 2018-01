Texto de Eleni Trindade

Pesquisar e comparar preços durante as compras faz parte da conduta de muitos consumidores que querem levar para casa produtos úteis e de qualidade sem precisar gastar tanto.

Às vezes, porém, quem toma esse cuidado leva um susto ao passar pelo caixa: o preço é diferente do informado na gôndola – e, geralmente, o valor é mais alto. Foi o que aconteceu com Luiz Roberto Malaguti ao fazer compras no Wal-Mart.