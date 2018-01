Museu traz história da defesa do consumidor

Texto de Maíra Teixeira

Um museu virtual com a história do movimento consumerista no País. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, tem disponível em seu site (www.mj.gov.br/dpdc) uma série de documentos históricos.

“A idéia é reconstituir a evolução da lei, os avanços conquistados. O trabalho teve início quando começamos a levantar e catalogar o material histórico do movimento de defesa do consumidor.Analisando a história, além de se informar, é possível saber as dificuldades enfrentadas para consolidar os órgãos de defesa, que hoje funcionam melhor do que antes e por isso ganham a cada dia o respeito da sociedade”, explica Vitor Morais de Andrade, coordenador geral de Supervisão e Controle do DPDC.