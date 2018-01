O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou uma cabeleireira a indenizar em R$ 2 mil uma consumidora que perdeu parte do cabelo em decorrência de escova progressiva. Segundo relato, a profissional deixou o produto agindo 20 minutos a mais do recomendável. Sem cabelo, a cliente ficou quatro meses sem trabalhar.

