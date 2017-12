Texto de Eleni Trindade

Na compra de alimentos enlatados ou embalados em vidro, o consumidor deve

conferir atentamente as condições das embalagens para evitar aborrecimentos

e problemas de saúde. Informações importantes como data de validade, peso do

produto, procedência do alimento, dados do fabricante e registro ou carimbo

de inspeção da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Federal (SIF)

devem estar dispostos de forma clara na etiqueta ou no rótulo.