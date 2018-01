Mudança de local de show sem aviso rende indenização O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a T4F Entretenimento a indenizar em R$ 1.344 uma consumidora que comprou ingresso para assistir o show do Guns N’Roses e se atrasou, pois não foi avisada da mudança do local do evento. A sentença foi no sentido da empresa ressarcir seus danos materiais