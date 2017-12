Texto de Maíra Teixeira

O Ministério Público de São Paulo (MP) ajuizou, no final de outubro, ação civil pública para proibir a empresa Losango Promoções e Vendas de emitir e remeter cartão de crédito, mesmo bloqueado, sem solicitação ou prévia autorização do consumidor. Segundo investigações do MP, a prática era realizada em parceria com o banco HSBC e a BR Distribuidora.