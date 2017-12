MP: ação contra golpe dos clubes

Texto de Maíra Teixeira

O Ministério Público entrou com uma ação pública pedindo liminar para que a empresa de cobrança Rusk Consultoria e Administração Ltda. e mais 10 clubes de lazer no Interior parem de cobrar, abusivamente, mensalidades ou pendências de ex-sócios. O golpe é antigo. Uma empresa de cobrança liga para um ex-sócio de um clube informando que há uma dívida pendente e caso não seja paga o nome do consumidor será incluído em banco de dados de inadimplentes. Uma coincidência: a empresa de cobrança é sempre a mesma, a Rusk.