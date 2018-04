Motel é condenado a indenizar por incêndio em suíte

A interrupção da noite de núpcias de um casal por incêndio na suíte de um motel gerou indenização aos clientes.

A decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o estabelecimento, localizado em Porto Alegre, a pagar R$ 7 mil.

O incêndio foi causado por instalação incorreta do aquecedor da sauna seca, que não estava devidamente revestido.Com o alastramento do fogo, o casal foi obrigado a sair às pressas do quarto, em trajes inapropriados, interrompendo a noite de núpcias.