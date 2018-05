O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Volkswagen do Brasil a pagar indenização de R$ 5 mil por danos morais a um consumidor. O autor ajuizou ação após a compra de um veículo zero km que, em menos de um mês, parou de funcionar. Após o recolhimento do veículo, o conserto demorou 36 dias.