O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou por propaganda enganosa da Ford Motor Company do Brasil e a concessionária Juvel Veículos. As rés não informaram que os vidros elétricos traseiros não poderiam ser instalados no carro adquirido e deverão providenciar a instalação para o cliente em 15 dias.

