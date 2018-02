Mitsubishi anuncia recall de picape Triton

A Mitsubishi inicia hoje recall de 15.347 unidades da picape L200 Triton fabricadas entre 2007 e 2009. Segundo a empresa, será providenciada a inspeção e, se necessária, a substituição do conjunto braço superior da suspensão dianteira.

O defeito pode provocar a perda de dirigibilidade do veículo, com risco de colisão, além de ruído metálico. Para mais informações, o consumidor pode entrar em contato com a empresa por meio do site www.mitsubishimotors.com.br e telefone 0800 702 0404.