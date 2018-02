Ministro Mantega nega que governo estude aplicar IOF em operações de leasing

FÁBIO GRANER – AGÊNCIA ESTADO

BRASÍLIA – O ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou nesta quarta-feira que o governo esteja preparando a inclusão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de leasing de carros. “Não há nenhuma medida de IOF sendo estudada no momento para combater a inflação. Não há no forno do Ministério da Fazenda medida nesse sentido”, disse Mantega, em entrevista depois de participar do programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação.

Fontes da Agência Estado afirmaram nesta semana, a área técnica do Ministério da Fazenda está debruçada em estudos sobre uma possível inclusão do imposto nas operações, mas os trabalhos não estão concluídos uma vez que estão sendo discutidas questões como as distorções existentes no sistema de crédito automotivo e o efeito que a tributação teria sobre o nível de atividade econômica.