Menos reclamações de telefonia

Texto de Angela Crespo

Embora o setor de telecomunicações continue sendo o mais reclamado na coluna Advogado de Defesa, no mês de abril ocorreu a redução de reclamações referentes às empresas de telefonia. Em março, foram 110, o que representa cerca de 20% do total de 556 cartas recebidas pela coluna. Agora, foram 71 de um universo de 482 correspondências, ou seja, 14,7%.

A maior queda foi da Telefônica, que caiu de 57 cartas em março para 22 em abril, descendo para a segunda posição entre as mais reclamadas (a empresa mais reclamada neste mês foi a Vivo, com 22 cartas. No mês passado, foram 26.)